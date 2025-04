Mevrouw de Jong (80) geeft oplichters een koekje van eigen deeg

"Dit is Otto, van de Fraudehelpdesk", klinkt het op een ochtend door de hoorn bij de 80-jarige mevrouw De Jong. Of ze ervan op de hoogte was dat er een flinke smak geld van haar rekening was afgeschreven, was de vraag. Maar mevrouw De Jong is niet de eerste de beste: ze heeft meteen door dat er iets niet klopt aan het verhaal en besluit het spelletje mee te spelen. In de 538 Ochtendshow deelt mevrouw De Jong hoe ze deze oplichter te slim af wist te zijn.

We denken allemaal dat we er nooit in zouden trappen: vervalste sms'jes van de bank, onbetrouwbare linkjes en bots op sociale media die van alles van je willen. Toch kan het iedereen overkomen. Hackers en oplichters worden namelijk steeds slimmer in hun methodes. Je verwacht natuurlijk niet zo snel dat juist de Fraudehelpdesk je zou proberen op te lichten.

Mevrouw De Jong besluit actie te ondernemen en smeedt een bijzonder plan met een behulpzame politieagent. In de bovenstaande video vertelt mevrouw De Jong hoe ze, met behulp van een gordijn, een envelop en een flink staaltje acteerwerk wist te voorkomen dat kwaadwillenden er met haar geld vandoor gingen.