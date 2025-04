Bizar veel oplichting bij kamerverhuur: studenten steeds vaker bedonderd

Studenten die op zoek zijn naar een kamer in Nederland worden steeds vaker slachtoffer van oplichting. In 2024 ging maar liefst 9,3 procent van de meldingen bij de 'Housing Hotline' van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) over fraude, terwijl dat twee jaar eerder nog slechts 1,4 procent was. Dat blijkt uit een rapport dat dinsdag is gepubliceerd.

De meldingen zijn schrijnend. Studenten betalen soms duizenden euro’s borg voor kamers die helemaal niet bestaan. Anderen worden gedwongen om honderden euro’s neer te leggen alleen al om een kamer te mogen bezichtigen. Ook het aantal nepadvertenties op woningwebsites is "enorm" toegenomen. Vooral internationale studenten lijken doelwit van deze louche praktijken.

'Haast sprake van georganiseerde misdaad'

Volgens LSVb-voorzitter Abdelkader Karbache lijkt het inmiddels "haast sprake van georganiseerde misdaad". Hij stelt dat studenten die aangifte doen bij de politie vaak nul op het rekest krijgen. De pakkans van oplichters blijft daarmee klein, wat deze vorm van fraude in de hand werkt.

De vakbond kreeg ook meldingen over absurde huurprijzen, hoge bemiddelingskosten en borgsommen die niet worden terugbetaald. In sommige gevallen worden extra kosten zonder uitleg ingehouden. "Met name particulieren nemen het niet te nauw met de regels", staat in het rapport te lezen.

Aanhoudende woningnood

De aanhoudende woningnood zorgt ervoor dat studenten weinig andere keus hebben dan akkoord gaan met deze praktijken. Door de schaarste aan betaalbare kamers hebben malafide verhuurders vrij spel. De LSVb benadrukt dat er zeker 23.000 studentenkamers bij moeten komen om het probleem te verlichten.

