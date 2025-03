Kopstukken bende nepagenten opgepakt: duizenden slachtoffers in 2024

Ze deden zich voor als agent, klonken overtuigend en waarschuwden voor inbrekers in de buurt. Maar in werkelijkheid stonden ze zelf aan het hoofd van een keiharde oplichtingsbende. Twee hoofdverdachten, een 27-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam, zijn nu eindelijk opgepakt, zo meldt de politie. De man werd op 21 november in Barcelona aangehouden met hulp van de Spaanse autoriteiten. De vrouw was al eerder gearresteerd, op 11 november, in haar woonplaats Amsterdam.

De zaak draait om een explosieve toename van oplichtingsgevallen in 2024 waarbij zogenaamde ‘nepagenten’ ouderen doelbewust benaderden. De cijfers liegen er niet om: 8.329 meldingen in één jaar, vijftien keer meer dan in 2023. In totaal zijn er 357 verdachten opgepakt, maar dit is de eerste keer dat de politie naar eigen zeggen echt hoger in het netwerk is gekomen.

De werkwijze is steeds vergelijkbaar. Senioren worden gebeld door iemand die zich voordoet als politieman of rechercheur. Er zou zogenaamd een inbreker zijn opgepakt met een lijstje waarop het adres van het slachtoffer staat. Vervolgens wordt aangeboden om waardevolle spullen ‘veilig te stellen’. Niet lang daarna staat er iemand voor de deur – een zogeheten ‘loopjongen’ – die sieraden, geld of zelfs bankpassen en pincodes meeneemt.

Vaak zijn die loopjongens zelf nauwelijks meerderjarig. "We zien zelfs jongeren van 14 of 15 jaar die worden ingezet om de spullen op te halen", zegt de politie. Die jonge uitvoerders worden geregeld aangehouden, maar dit onderzoek bracht voor het eerst ook de vermoedelijke opdrachtgevers in beeld.

Doorbraak begon in Harderwijk

De zaak kwam aan het rollen na een poging tot oplichting in Harderwijk op 20 augustus vorig jaar. Rechercheurs kwamen snel op het spoor van een callcenter in Amsterdam van waaruit slachtoffers werden gebeld. Tegelijkertijd werd een inval gedaan in een woning in Velp, waar op dat moment nepagenten toesloegen. Beide plekken bleken met elkaar verbonden.

De Amsterdamse vrouw zit inmiddels niet meer vast. De man, die wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, zit nog wel in voorlopige hechtenis. Zijn eerste pro-formazitting is inmiddels geweest.