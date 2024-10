Natasja's moeder is nét weduwe en werd keihard opgelicht: 'Geen gevoel in je donder'

Dat nepagenten steeds vaker toeslaan, mag ondertussen geen geheim meer heten. Waar het vorig jaar nog om 500 incidenten ging, staat de teller dit jaar maar liefst al op ruim 3400. Maar het verhaal van de moeder van Natasja is wel héél aangrijpend.

De 81-jarige vrouw uit Austerlitz is vorige week keihard opgelicht door nepagenten die extra gebruik hebben gemaakt van haar rouw. Ze hebben haar ruim twee weken na het overlijden van haar man compleet leeggeplukt. Al haar sierraden en al het geld dat ze in huis had, zijn weg. Dochter Natasja is woest en wil heel het land waarschuwen voor dit soort praktijken. Het meest trieste is misschien nog wel dat haar moeder zich enorm schaamt en zich onveilig voelt.

'Niet veilig'

"Eerst kreeg ze een telefoontje van een nepagent die haar vertelde dat er een zware criminele bende actief was met als doel overvallen te plegen", vertelt Natasja. "Hij vertelde dat ik al op het bureau zou zitten om alles goed door te spreken." Het verzoek komt of ze al haar sierraden en geld veilig wil stellen. En toevallig: haar dochter is écht niet bereikbaar. Even later staat er een 'agent' van de 'recherche' voor de deur.

Die laat, na een zogenaamd meelevende opmerking te hebben gemaakt over de vele rouwkaarten die in de woning staan, de oude vrouw wel dertig(!) keer de trap op en af lopen om alles te verzamelen. "De dame ging bijna weg en zag dat mijn moeder nog wat ringen omhad. Ze vroeg of ze die ook niet veilig wilde stellen." Ook daar gaat de 81-jarige in mee. Kort na het bezoek van deze oplichter belt ze toch Natasja. "Pas toen kwam het besef dat ze opgelicht was. En nu zitten we met een moeder die zich dom en niet veilig voelt."

Natasja wil vooral dat veel meer Nederlanders zich gewaarschuwd zien voor dit soort praktijken. "Deze mensen moeten gepakt worden."