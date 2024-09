Nepagenten slaan weer toe: hoe kan je echte agenten herkennen?

Afgelopen weekend zijn in Zeeland en Brabant opnieuw meldingen gedaan van oplichters die zich voordeden als agenten. In Waalwijk wisten zij sieraden te stelen van een 78-jarig slachtoffer en in Moergestel van een 82-jarig slachtoffer. De politie heeft enkele tips om te voorkomen dat jij slachtoffer wordt van deze nieuwe trucjes.

Oplichters bellen vaak oudere mensen en doen zich voor als politieagent. Ze waarschuwen voor inbraken in de buurt en stellen voor om een agent langs te sturen om waardevolle spullen, zoals sieraden, op te halen. Dit zou zogenaamd gebeuren om de spullen veilig in een kluis op te slaan. In werkelijkheid gaat het echter om een nepagent die eropuit is om je eigendommen te stelen.

De toen 94-jarige Tonnie werd in 2023 ook het slachtoffer van een babbeltruc. Sierraden en haar trouwring worden meegeomen. Sindsdien is ze bang om in haar woning te zijn:

2:28 Door laffe babbeltruc is Tonnie (94) al haar waardevolle spullen kwijt

Kwetsbaarheid

In een babbeltruc trappen kan iedereen overkomen. Toch wil je zulke situaties graag vermijden. Daarom roept de politie op om de volgende preventietips te delen met ouders, grootouders of andere mensen waarvan je weet dat ze kwetsbaarder zijn voor deze criminelen. Deze babbeltrucs kunnen niet alleen emotionele schade veroorzaken, maar ook flinke financiële verliezen:

Preventietips De politie belt nooit om te vragen naar uw pincode.

De politie vraagt nooit of u waardevolle spullen in huis hebt.

De politie komt niet langs om kostbare eigendommen te fotograferen of om pinpassen en contant geld op te halen.

De politie moet altijd een politielegitimatiebewijs kunnen tonen.

Hoe herken je een échte politieagent?

Een echte politieagent moet zich altijd kunnen legitimeren. Je kunt hem herkennen aan zijn legitimatiebewijs, waarop zijn naam, functie, foto en een zilverkleurig politielogo staan.

Als je het legitimatiebewijs beweegt, zie je afwisselend het logo van de politie of het woord "politie" verschijnen. Dit bewijs is ondertekend door zowel de agent als een hogere politiefunctionaris. De politie benadrukt dat het belangrijk is alert te blijven en verdachte situaties te melden.