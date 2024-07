Nep-wijkagenten slaan toe met babbeltruc, tientallen aangiftes

Bij de politie zijn de afgelopen week tientallen aangiftes binnengekomen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van een babbeltruc door een nep-wijkagent. De afgelopen tijd heeft de politie al vaker gewaarschuwd voor deze vorm van oplichting.

Vorige maand werden een 19-jarige man uit Eindhoven en een 20-jarige man uit Tilburg aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als agent. Verder lopen er nog meerdere onderzoeken.

Vertrouwen

"Slachtoffers hebben vaak meteen door dat er iets niet klopt", zegt Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider Senioren en Veiligheid. "Maar de criminelen zetten mensen onder druk om snel te handelen. Vaak hebben ze persoonlijke informatie over mensen zoals namen van hun kinderen en rekeningnummers van hun kinderen." Daarmee weten de nepagenten volgens Van der Velden Walda het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen. "Deze criminelen zijn zeer gewiekst."

De criminelen die zich voordoen als agent zijn volgens de politie uit op bankpassen, contant geld en sieraden. Ze bellen hun oudere slachtoffers vaak eerst op en vertellen dan dat bij de politie bekend is dat inbrekers het gemunt hebben op het huis van het slachtoffer. Daarbij gebruiken ze in sommige gevallen de naam van de echte wijkagent. Vervolgens bieden de nepagenten aan iemand langs te sturen om kostbare spullen van het slachtoffer veilig te stellen.

De politie Leiden deelt op X tips om nep-agenten te herkennen:

'Altijd aangifte doen'

De politie vraagt om altijd aangifte te doen en om de telefoonnummers waarmee de nepagenten belden met de politie te delen. "Hoe meer data we hebben, hoe sneller we dit kunnen stoppen", zegt Van der Velden Walda. Hij vindt het kwalijk dat bij deze vorm van oplichting de naam van echte wijkagenten wordt gebruikt. "We willen dat de wijkagent nabij is en benaderbaar. Misbruik van de naam van een wijkagent schaadt het vertrouwen van mensen. Dat is heel erg."