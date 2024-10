Politie waarschuwt voor nepagenten in West-Betuwe: 'Trap er niet in'

De politie van Neder-Betuwe slaat alarm over nepagenten die actief zijn in West-Betuwe en Zaltbommel. Op Facebook waarschuwt de politie voor oplichters die zich voordoen als agenten om bewoners op te lichten. Vorige maand kon een oude vrouw in Uddel nog net op tijd door buurtbewoners van een nepagent worden gered, te zien in bovenstaande video.

Deze criminelen bellen aan met het verhaal dat ze een buurtonderzoek doen, of ze bellen zelfs naar je huis met de mededeling dat ze langs willen komen. De politie benadrukt: dit is pure oplichting.

Dit moet je doen tegen nepagenten

De politie roept iedereen op alert te blijven. "Hang direct op en bel met 0900-8844 als je gebeld wordt door 'de politie' en twijfels hebt bij het verhaal," waarschuwt de politie in de post. Ook geven ze belangrijke tips: als er een 'agent' in burger voor de deur staat, moet deze volgens de wet zichzelf direct legitimeren. Bij twijfel, laat de persoon buiten en bel direct 112.

Ondanks de waarschuwingen, is het de oplichters zondag toch gelukt om een slachtoffer te maken. De politie benadrukt dat echte agenten nooit om waardevolle spullen of geld komen vragen. Mocht je zelf slachtoffer zijn geworden van deze nepagenten, wordt aangeraden altijd aangifte te doen.