Buurtpreventie van Herman kon oude vrouw in Uddel net op tijd redden van nepagent

Ding-dong. "Wij komen uw waardevolle spullen controleren." Het gebeurt niet een keer, niet twee keer, maar al zeker 3400 keer dit kalenderjaar. Mensen die zich voordoen als agent gaan de woning binnen om mensen geld of waardevolle spullen afhandig te maken. Een zorgelijke stijging, zo ziet de politie. Preventie lijkt weinig zin te hebben, maar in het Gelderse Uddel wisten ze twee dagen geleden zo'n slinkse actie tegen te houden.

Daar stond namelijk ook een nepagent voor de deur van een oudere vrouw. Door oplettendheid van buurtbewoners werd de buurtpreventie ingeschakeld en konden behulpzame buurtbewoners de nepagent pakken en een oude dame haar waardevolle spullen teruggeven.

De nepagent had normale kleding aan, maar liet wel een dienstnummer aan de bewoonster zien, vertelt Herman van Dalfsen van de buurtpreventie in Uddel. "Buurtbewoners zagen dit gebeuren en vonden dit een verdachte situatie. Toen de man naar buiten kwam, zijn ze er direct achteraan gegaan. Met het team konden we toen binnen twee minuten schakelen en hebben we de persoon meteen gepakt."

Dit was een positieve samenloop van omstandigheden, zegt Herman, maar het gaat niet altijd goed. "Er moet bewustwording gecreëerd worden. We zitten een eind weg van de politie en sommige periodes is het echt een drama."

In de video bovenaan dit artikel zie je het hele verhaal.