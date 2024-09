Politie ziet steeds meer nepagenten: dit jaar al 167 arrestaties

De politie heeft dit jaar tot nu toe 167 mensen aangehouden die ervan worden verdacht anderen te hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Dat zijn er u al meer dan vorig jaar: toen werden er in totaal 132 verdachten opgepakt. Vooral de laatste drie maanden is het aantal incidenten met nepagenten sterk toegenomen.

Er zijn dit jaar al zevenhonderd aangiftes binnengekomen over dit soort zaken. Vooral de eenheden Den Haag, Oost-Brabant en Oost-Nederland kregen ermee te maken. Alleen bij de eenheid Amsterdam is het aantal meldingen niet gestegen, meldt de politie donderdag.

De 94-jarige Tonnie raakte vorig jaar al haar waardevolle spullen kwijt:

2:28 Door laffe babbeltruc is Tonnie (94) al haar waardevolle spullen kwijt

De nepagenten bellen vaak oudere mensen op om te vertellen dat er in hun buurt een inbraak is geweest en dat ze vrezen voor nieuwe inbraken. De nepagent biedt het slachtoffer vervolgens aan om eventuele kostbaarheden veilig te bewaren. Als het slachtoffer dat aanbod accepteert, komt de nepagent aan de deur, soms in kleding die lijkt op een politie-uniform en met een nagemaakte politiepas.

"Slachtoffers hebben vaak snel door dat er iets niet klopt", zegt Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider Senioren en Veiligheid van de politie. "Maar de criminelen zetten mensen onder druk om snel te handelen. Vaak hebben ze persoonlijke informatie over mensen zoals namen en rekeningnummers van hun kinderen. Dat wekt vertrouwen. Deze criminelen zetten slachtoffers heel gewiekst onder druk."

Schaamte

Soms schamen slachtoffers zich dat ze in de val van nepagenten zijn getrapt, aldus Van der Velden Walda. Hij benadrukt dat het altijd goed is om aangifte te doen van wat hij een "laffe oplichtingspraktijk" noemt, ook als er niets is buitgemaakt.

ANP