Toename in babbeltrucs van nepagenten, zo kun je ze voorkomen

De politie signaleert een sterke stijging in het aantal incidenten met nepagenten. Tot halverwege augustus van dit jaar werden al 2400 meldingen geregistreerd, een flinke toename vergeleken met de 400 incidenten van heel vorig jaar. Gelukkig zijn er een paar handige tips om te zorgen dat je niet het slachtoffer wordt.

Vooral oudere mensen worden vaak gebeld door iemand die zich voordoet als agent en waarschuwt voor inbraken in de buurt. De oplichter stelt voor om een agent langs te sturen om waardevolle spullen, zoals sieraden, op te halen. In werkelijkheid gaat het echter om een nepagent die uit is op diefstal.

Kwetsbare groep

Eerder sprak Hart van Nederland al met de 95-jarige Tonnie Hendriks die vorig jaar slachtoffer is geworden van een babbeltruc. "Die jongens zagen er keurig uit, zoiets verwacht je niet", vertelt ze. Tonnie doelde hierbij op de uniformen die de nepagenten droegen.

Het schrijnende verhaal van Tonnie kan iedereen overkomen. Toch wil je zulke situaties graag vermijden. Daarom roept de politie op om de volgende preventietips te delen met ouders, grootouders of andere mensen waarvan je weet dat ze kwetsbaar(der) zijn voor deze criminelen:

Preventietips De politie belt nooit om te vragen naar uw pincode.

De politie vraagt nooit of u waardevolle spullen in huis hebt.

De politie komt niet langs om kostbare eigendommen te fotograferen of om pinpassen en contant geld op te halen.

De politie moet altijd een politielegitimatiebewijs kunnen tonen.

Hoe herken je een échte agent?

Het is belangrijk om te onthouden dat een échte politieagent zich altijd moet kunnen identificeren. Je herkent hem aan zijn legitimatiebewijs, waarop zijn naam, functie, foto en een glimmend zilver politielogo te zien zijn.

Als de pas beweegt, staat afwisselend het logo van de politie of het woord "politie". Dit bewijs is ondertekend door de agent zelf en door een hogere politiefunctionaris. De politie roept op waakzaam te blijven en verdachte situaties te melden.

