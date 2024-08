Politie betrapt jonge nep-collega op heterdaad tijdens babbeltruc

Een vrouw uit Alkmaar is dinsdag bijna het slachtoffer geworden van een babbeltruc door een nepagent. De vrouw werd door de zogenaamde agent telefonisch benaderd met de boodschap dat de politie zou komen om sieraden en bankpasjes op te halen. De vrouw vertrouwde de zaak niet en nam contact op met de échte politie.

Naar aanleiding van de melding nam de politie in burger positie in rondom de woning van de vrouw. Daar werd even later aangebeld door de nepagent, die eerder al aan omstanders liet weten "echt bij de politie te werken".

18-jarige man

Een agent in burger heeft de verdachte toen op heterdaad kunnen aanhouden. De nepagent bleek een 18-jarige man uit Heerhugowaard te zijn. Hij zit momenteel vast voor verder onderzoek.

Grote zorgen om nepagenten

De politie en het Openbaar Ministerie in Brabant lieten eerder al weten zich grote zorgen te maken over het aantal toenemend aantal meldingen over nepagenten. De politie roept mensen op om extra alert te zijn en benadrukt dat de politie nooit zou vragen om spullen of geld om die "veilig te stellen".

Als je gebeld wordt door iemand die zich voordoet als politiemedewerker en het niet vertrouwt, hang dan op en maak melding bij de politie. Een agent die bij je aan de deur staat kun je altijd vragen om zijn of haar politie-identificatie.