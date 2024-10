Vrouw (83) opgelicht door 'undercoveragent' bij babbeltruc: 'Ben er nog steeds ziek van'

Opnieuw heeft een nepagent toegeslagen, dit keer bij een 83-jarige vrouw uit Hollandsche Rading. Een ‘undercoveragent’ belde haar ruim drie weken geleden op voor een zogenaamde veiligheidscontrole, meldt De Telegraaf. Haar kostbare sieraden zijn door de nepagent meegenomen.

In de afgelopen drie maanden is het aantal meldingen van dergelijke incidenten sterk gestegen. Volgens de politie steeg het aantal meldingen in een jaar tijd van 400 naar 3.400. Dit baseert de politie op de meest recente cijfers.

De vrouw wilde haar verhaal doen bij De Telegraaf, maar wel anoniem. Ze is bang dat de kans om opnieuw opgelicht te worden groter is wanneer haar naam bekend is. De vrouw was aanwezig toen de nepagent toesloeg. "Ik zie nog steeds voor me hoe hij met zijn vingers door mijn sieradenkistje gaat en meteen de ringen van Cartier pakt." Ze is er nog steeds kapot van.

Neplegitimatie

De vrouw werd slachtoffer van een inmiddels bekende truc. De criminelen bellen hun slachtoffers met de mededeling dat hun adres op een nominatielijst staat voor een overval, en dat de politie een veiligheidscontrole wil uitvoeren. In de buurt van de vrouw was net een overval gepleegd, dus ze geloofde het verhaal meteen. "Ik was toen aan het revalideren. Door de pijn dacht ik er niet te veel over na en stemde ermee in," vertelt ze aan de krant.

De vrouw was voorbereid en vroeg om legitimatie toen de agent een week later aan de deur stond. De man liet een foto zien. "Ik zei dat hij ook een echte kaart moest hebben. 'Nee hoor,' reageerde hij, 'ik ben nu undercover, dus dat hoeft niet.'" De vrouw liet hem binnen.

Volgens de ‘agent’ zou het probleem zijn dat de vrouw geen camera heeft. Hij liet haar geloven dat ze die de volgende week gratis van de politie zou krijgen. "'Fantastisch,' reageerde ik enthousiast. De agent vroeg of ik kostbare spullen had." Mevrouw liet haar antieke spullen zien, en na zijn vraag toonde ze ook haar kostbare sieraden.

Argwaan

"Hij vroeg of ik alle sieraden op bed kon leggen. Zonder argwaan legde ik alles netjes voor hem neer." De vrouw had ook een dikke gouden slavenarmband om, die ze al haar hele leven bezit. Ook deze armband was volgens hem nodig voor de foto. Na het maken van de foto vroeg hij of de sieraden even mee naar de auto mochten voor een scan. Op dat moment begon er iets bij de vrouw te borrelen.

"Hij verzekerde me dat hij binnen twee minuten terug zou zijn. Ik hing nog steeds aan de lijn met een andere agent. Zodra de nepagent naar buiten was met mijn sieraden, viel deze verbinding weg. Ik probeerde hem nog terug te bellen en bleef wachten tot hij terug zou komen. Hij zei dat het hooguit twee minuten zou duren. Maar ja, je raadt het al: hij is nooit meer teruggekomen."

Gesmolten

De ‘agent’ heeft veel kostbaarheden mee kunnen nemen. Een lange, handgemaakte gouden ketting, een schitterend parelcollier van platina goud, haar gouden slavenarmband, een ring met diamanten, een choker, Cartier-oorbellen en een broche van hetzelfde merk, allemaal zijn verdwenen. Haar buurman belde direct de politie, die langs is gekomen om vingerafdrukken af te nemen. Volgens de echte agent is de kans klein dat de sieraden nog teruggevonden worden, omdat ze vaak direct worden omgesmolten.

De vrouw is na een maand nog niet bijgekomen van de schrik: "Iedere keer zie ik die man weer voor me. Hoe hij met zijn vingers door mijn sieradenkist gaat en precies die twee ringen van Cartier eruit pikt. Dat beeld krijg ik gewoon niet meer uit mijn hoofd. Ik ben nog nooit belazerd, altijd lieve mensen om me heen gehad. Ik ben er nog steeds ziek van."