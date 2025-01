Incidenten met nepagenten fors toegenomen, vooral 70-plussers slachtoffer

Het aantal gevallen van oplichting waarbij de oplichters zich voordoen als agent is vorig jaar fors toegenomen, meldt de politie. In totaal rapporteerde de politie 8329 incidenten met nepagenten tegenover 544 in 2023.

"We hebben over heel 2024 dubbel zoveel verdachten aangehouden als het jaar daarvoor", zegt Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider Senioren en Veiligheid. Hij geeft aan dat vooral 70-plussers slachtoffer zijn.

Vorig jaar werd de moeder van Natasja opgelicht door nepagenten. Ze hadden haar ruim twee weken na het overlijden van haar man leeggeplukt (zie bovenstaande video).

"Nepagenten maken misbruik van het vertrouwen dat mensen hebben in de politie. Dat zorgt niet alleen voor materiële schade en schrijnende gevallen van kwetsbare slachtoffers die al hun waardevolle bezittingen zijn kwijtgeraakt, maar ook voor verlies van vertrouwen in ons als organisatie. Dat is onacceptabel", aldus Van der Velden Walda.

Ook geeft hij aan dat slachtoffers zich vaak schamen. Toch roept hij mensen op het altijd te melden als ze worden opgelicht om "het probleem beter in kaart te brengen en aan te pakken".

ANP