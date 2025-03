Nepagenten slaan steeds vaker toe: duizenden ouderen de dupe

Het aantal slachtoffers van criminelen die zich voordoen als nepagent blijft toenemen. In de eerste drie maanden van dit jaar werden er al meer mensen opgelicht dan in dezelfde periode vorig jaar, zo meldt De Telegraaf. Vooral senioren zijn vaak het doelwit van deze slinkse oplichters. Ouderenorganisatie ANBO-PCOB slaat alarm.

De nepagenten misleiden jaarlijks duizenden ouderen, zo ook de moeder van Natasja Breunesse. Nu wil ze anderen waarschuwen niet in de listige babbeltrucs van deze criminelen te trappen. Ze vertelt erover in de bovenstaande video.

Het lijkt een nieuwe trend in het criminele circuit: oplichters die zich voordoen als agenten en met geraffineerde praatjes ouderen hun geld en sieraden afhandig maken. De politie slaagt er nog niet in om grip te krijgen op deze vorm van misdaad. Volgens ANBO-PCOB waren er in 2023 nog 500 meldingen van deze babbeltrucs, een jaar later zijn dat er maar liefst 8000. "Dat is gemiddeld bijna 1 per uur", schrijft de organisatie op haar website.

Slinkse werkwijze

De oplichters volgen vaak een vaste werkwijze. Ze leggen contact met hun slachtoffers en winnen hun vertrouwen door persoonlijke informatie te delen. Met een verzonnen verhaal en een 'politie-uniform' weten ze zich toegang te verschaffen tot de woning. Ze beweren dat ze waardevolle spullen verzamelen om ze te beschermen tegen inbraak.

"Uiteraard verdwijnen de spullen niet in de politiekluis, maar in de zakken van de criminelen", aldus ANBO-PCOB. Dat leidt niet alleen tot financiële schade, maar ook tot veel emotioneel leed. "Het is vreselijk pijnlijk als je dierbare en waardevolle spullen ineens verdwenen zijn. Bovendien worden ook vaak pincodes en bankpassen op slinkse wijze afhandig gemaakt, zodat slachtoffers dubbel gedupeerd zijn", zegt Anneke Sipkens van ANBO-PCOB tegen De Telegraaf.

Vertrouwen van senioren

Ouderen zijn doorgaans gezagsgetrouw en eerder geneigd om een 'agent' te geloven. Criminelen maken daar op schaamteloze wijze misbruik van. De diefstal heeft vaak een grote impact op het leven van de slachtoffers. Sipkens: "Ze durven niet meer weg uit hun woning en zijn angstig als de deurbel gaat. Het vertrouwen is zo beschadigd, dat hun leven op zijn kop staat."

Vorige week donderdag maakte de politie bekend dat een 27-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Amsterdam zijn opgepakt in een grote oplichtingszaak. Het duo zou aan het hoofd staan van een bende die ouderen oplicht via nepagenten. Volgens de politie is dit de eerste keer dat ze erin zijn geslaagd om hoger in het netwerk door te dringen.