'Slachtoffers van oplichting lopen vast: aangiftes worden vaak niet opgepakt'

Aangifte doen van oplichting blijkt in de praktijk vaak een doodlopende weg. De politie neemt meldingen lang niet altijd serieus, en slachtoffers blijven met lege handen achter. Dat schrijft De Telegraaf zaterdagochtend.

Slachtoffers van digitale oplichting, bijvoorbeeld wanneer hackers je computer overnemen en toegang krijgen tot je bankgegevens, verwachten dat de politie ingrijpt. Niet alleen om hun geld terug te krijgen, maar ook om de daders te laten boeten. Toch blijkt dat lang niet vanzelfsprekend.

Volgens de krant weigert de politie in veel gevallen überhaupt om aangifte op te nemen. Slachtoffers krijgen dan te horen dat het om een “conflict tussen burgers” zou gaan, en dus geen zaak is voor de politie. En áls een aangifte wel wordt aangenomen en het tot een rechtszaak komt, blijkt het alsnog bijzonder lastig om iemand veroordeeld te krijgen.

Beperkt aantal zaken

Deskundigen verklaren dat politie en justitie slechts een beperkt aantal zaken kunnen behandelen. Fraude valt daarbij regelmatig buiten de prioriteitenlijst, mede doordat het lastig te bewijzen is. De dader is vaak digitaal ongrijpbaar of opereert vanuit het buitenland.

Bij de Nationale Ombudsman staat het moeizame aangifteproces al jaren hoog in de lijst van klachten over de overheid. Alleen al vorig jaar kwamen er 250 meldingen binnen van mensen die aangifte wilden doen, maar door de politie werden weggestuurd.