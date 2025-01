AI-oplichting makkelijker dan ooit voor criminelen: 'Video's zien er steeds realistischer uit'

De term 'AI' (artificial intelligence, Engels voor kunstmatige intelligentie) is al lang niet meer iets waar alleen techdeskundigen van hebben gehoord. Steeds meer mensen weten tegenwoordig dat we bij sommige plaatjes mogen twijfelen of de afbeelding wel klopt en of een tekst niet door ChatGPT is geschreven. Kritisch kijken is geen overbodige luxe, want net als voor de meeste mensen leren cybercriminelen AI ook steeds beter kennen. Is de situatie de afgelopen maanden veranderd?

De m eeste Nederlanders horen geen verschil tussen echte stem en AI-versie, is te zien in bovenstaande video.

Dave Maasland, CEO van ESET Nederland, houdt zich bezig met internetbeveiliging en houdt bij wat de recente ontwikkelingen zijn. "Helaas is het zo dat criminelen veelvuldig gebruik maken van kunstmatige intelligentie", deelt Maasland met Hart van Nederland. "Het klonen van stemmen van bekenden gebeurt al geruime tijd. Dan heb je in plaats van je zoon of dochter een oplichter aan de lijn die levensecht klinkt. Het is niet raar dat mensen dan denken dat ze geld overmaken naar hun kind wanneer hij of zij daarom vraagt."

Phishing

"Het is heel makkelijk om door middel van ChatGPT een realistische phishingmail zonder fouten op te stellen. In principe kan iedereen dat doen", zegt Maasland. Een e-mail versturen namens de bank is nog nooit zo makkelijk geweest, gaat hij verder. "Er zijn veel nieuwe methodes bijgekomen om onschuldige mensen op te lichten."

Dat criminelen gebruik maken van AI betekent zeker niet dat het de verkeerde kant op gaat met de technologie. Sterker nog, er komen soms ook heel mooie dingen uit voort. Donovan gebruikt kunstmatige intelligentie om historische foto's tot leven te brengen:

1:16 Donovan brengt historische foto's tot leven met AI

Binnen het bedrijfsleven ziet Maasland meer grote veranderingen. Het is namelijk makkelijker geworden om realistische video's te maken waarmee je bijvoorbeeld de directeur van een bedrijf kunt namaken. "Als je in een videogesprek denkt je werkgever aan de lijn te hebben die vraagt of je geld wil overmaken is dat bedrag al snel overgemaakt", zegt Maasland. "De video's zien er steeds realistischer uit."

B ij bedrijven gaat het meestal wel om enorme bedragen, maar ook je persoonlijke spaarrekening is niet bestand tegen een slimme oplichter. Ook zonder realistische fake-video. "Videobellen wordt op persoonlijk niveau nog niet zo vaak toegepast. Maar het klonen van stemmen is, ondanks alle waarschuwingen, nog steeds een veelgebruikte tactiek. Hier moet je dus wel alert op blijven."

2:07 Lia (68) is bankfraude-oplichters te slim af en lokt ze in de val

De stappen die in de AI-wereld worden gezet, lijken misschien snel en overweldigend, maar volgens Maasland valt dit uiteindelijk wel mee. "Als wij de huidige situatie vergelijken met een half jaar geleden is er eigenlijk maar weinig veranderd. Bovendien geeft de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie criminelen geen groter bereik. Oplichters zullen altijd manieren vinden om mensen te bedriegen. Daarin is AI slechts één van een een enorm lange lijst aan methodes."

Belangrijk om dus altijd op je hoede te blijven. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.