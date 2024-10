Let op! Fraudehelpdesk waarschuwt voor oplichting met Klarna en Paypal

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een scherpe stijging in meldingen van oplichting via Nederlandse telefoonnummers. Slachtoffers worden gebeld door nummers die lijken te horen bij bekende bedrijven zoals PayPal, eBay, Amazon of Klarna, maar in werkelijkheid worden deze telefoontjes gebruikt om mensen te misleiden en persoonlijke gegevens te achterhalen.

In bovenstaande video leggen we uit hoe WhatsApp-fraude werkt en geven we tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt.

In de eerste helft van oktober ontving de Fraudehelpdesk al 800 meldingen over deze vorm van oplichting, waarmee het totale aantal meldingen van de hele maand september al is overschreden, schrijft RTL Nieuws.

Spoofing

De oplichters gaan geraffineerd te werk. "Mensen zijn vaak minder wantrouwend wanneer ze gebeld worden vanaf een Nederlands telefoonnummer, omdat het ook een bekende kan zijn die hen belt", legt Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk uit aan Hart van Nederland. Deze techniek staat bekend als ‘spoofing,’ waarbij het nummer dat op het scherm verschijnt niet het werkelijke nummer is waarmee ze bellen.

Na het opnemen horen slachtoffers vaak een Nederlandstalig, soms Engelstalig bandje. Momenteel wordt vaak gebeld in naam van Klarna. Een bedrijf dat vooral bekend staat om zijn 'Buy Now, Pay Later'-model. Hiermee kunnen klanten aankopen doen en achteraf of in termijnen betalen, zonder direct de volledige kosten te dragen. De toename van meldingen waar de Fraudehulpdesk op wijst, heeft specifiek betrekking op telefoontjes van een bandje met een gespooft Nederlands nummer. Andere fraudevormen worden niet meegenomen in deze cijfers.

“Iedereen kan het slachtoffer worden van deze vorm van oplichting, zelfs zonder gebruik van Klarna. Oplichters maken gebruik van geautomatiseerde systemen, waardoor deze fraude op grote schaal kan plaatsvinden”, aldus Wijngaarde.

Keuzemenu en software-download

In deze frauduleuze gesprekken krijgen ontvangers na het bandje een keuzemenu waarin gevraagd wordt om akkoord te gaan met een betaling. Wanneer iemand een optie kiest, wordt hij of zij doorverbonden met een oplichter die probeert toegang tot de computer te krijgen.

De fraudeur vraagt vervolgens om software te downloaden. Trap je hierin, dan krijgt de oplichter volledige toegang tot je computer en mogelijk tot gevoelige gegevens, zoals de inloggegevens van je bank – iets wat je duur kan komen te staan.

Trap er niet in

Gelukkig laat niet iedereen zich misleiden. "Dit is een bericht van PayPal, wij hebben een verzoek tot betaling gekregen. Wilt u uw geld terug, druk 1," hoorde Sandra bijvoorbeeld aan de telefoon toen ze werd gebeld door een Nederlands nummer. Ze laat op X weten dat ze niet in de val is getrapt.

“Het is helaas niet mogelijk om deze vormen van oplichting volledig te voorkomen. Het is echter cruciaal om altijd waakzaam te zijn wanneer je een bandje hoort. Vaak worden mensen aan de telefoon geconfronteerd met dreigende berichten. Maar als er daadwerkelijk iets aan de hand is, krijg je echt geen bandje te horen,” aldus Wijngaarde.

Ook Anne waarschuwt anderen via Facebook door haar ervaring te delen. Zij werd gebeld door een vrouwenstem die zich voordeed als medewerker van Klarna. De stem vertelde dat er 299 euro van haar rekening zou worden afgeschreven. “Ik heb niks met Klarna, dus meteen gesprek weggedrukt," schrijft ze, en voegt eraan toe: "Een oplichtersbende is dus volop aan het werk! Oppassen geblazen!”