Man doet zich voor als medewerker fraudehelpdesk en licht ouder echtpaar op

Een ouder echtpaar is slachtoffer geworden van gewiekste oplichters die het voorzien hadden op hun spaargeld. De oplichters deden zich voor als medewerkers van een fraudebestrijdingshelpdesk en belden het echtpaar op met de waarschuwing dat hun computer gehackt zou worden. De politie is nu naarstig op zoek naar de verdachte.

Toen ze eenmaal het vertrouwen hadden gewonnen van het oudere echtpaar sloegen ze toe. Onder het mom van 'beveiligingsmaatregelen' wisten de criminelen meer dan 2000 euro buit te maken.

Beeld: Politie

De politie heeft een foto van de verdachte vrijgegeven en roept getuigen op om contact op te nemen via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.