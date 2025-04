Grote weersomslag op zondag: van koud naar zwoel weer met warme nachten

Vanaf zondag gaat er een grote weersomslag plaatsvinden, zegt Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne. Dat is goed nieuws voor de boeren, maar slecht nieuws voor hooikoortspatiënten: vanaf zondag krijgen we namelijk een weersomslag naar groeizaam weer. De nachtvorst verdwijnt, de luchtvochtigheid gaat flink omhoog en de kans op buien stijgt. Het wordt warm, met een graad of 20, en het voelt zelfs zwoel aan. Volgens Jordi zal de natuur dan ook snel 'ontploffen' en de winterjas kan eindelijk de kast in.

We bevinden ons in de zoveelste zonnige en droge week op rij, en het klinkt dan ook niet gek dat het voorjaar tot nu toe met afstand het droogste en zonnigste ooit gemeten is. Sinds begin maart is het neerslagtekort al opgelopen tot zo’n 80 millimeter. Zulke waarden worden normaal pas veel later in het groeiseizoen bereikt, of zelfs helemaal niet. Omdat de toplaag van de bodem uitdroogt, moeten boeren jonge gewassen nu al beregenen. Toch lijkt de natuur volgende week een handje te helpen.

Veel zon na ochtendgrijs

Tot en met zaterdag houden hogedrukgebieden ons weer in de greep. Daardoor is het in het algemeen zonnig en droog. Wel trekken dinsdag- op woensdagnacht vanuit het noorden wolkenvelden het land binnen, waardoor het woensdagochtend in de noordelijke helft grijs kan beginnen. In de loop van de ochtend brandt de zon de wolken weg en wordt het weer zonnig. Alleen het Waddengebied kan tot in de middag grijs blijven. Donderdag heeft het hele land met ochtendgrijs te maken, maar ook dat lost op, waardoor het in de middag overal zonnig wordt.

Wordt het hooikoortsseizoen erger? En wat kun je tegen klachten doen? Je ziet het in onderstaande uitlegvideo:

Met een noordenwind wordt relatief koele lucht aangevoerd, en dat merken we nog steeds vooral in de nachten. Zo werd het deze vroege dinsdagochtend in het Drentse Eelde nog -4,0 graden, en aan de grond bijna -8 graden. Zo koud wordt het de komende nachten gelukkig niet meer, maar het kan lokaal nog steeds afkoelen tot dicht bij het vriespunt, en op klomphoogte kan het licht vriezen. Overdag wordt het 10 graden op de Wadden, 15 graden in het midden van het land en lokaal 18 graden in het zuiden.

Warmer

Vrijdag en zaterdag worden weer grotendeels zonnige dagen met wat sluierwolken waar de zon doorheen schijnt. De temperaturen gaan dan overdag flink omhoog. Vrijdag wordt het 14 graden op de Wadden, 19 graden in het midden van het land en 21 graden in het zuiden. Zaterdag wordt het landinwaarts nog een stuk warmer met 20 tot lokaal 24 graden. Dit komt doordat de wind naar het zuidoosten draait en warme lucht uit Zuid-Europa zijn intrede doet.

Zwoel

Vanaf zondag slaat het om. De hogedrukgebieden trekken weg en lagedrukgebieden nemen het stokje over. Dat betekent niet dat het de hele tijd alleen maar gaat regenen, maar we krijgen met een zuidelijke stroming wel te maken met warme en onstabiele lucht, waardoor buien kunnen ontstaan. Vooral in het oosten kan daar een pittige bui tussen zitten met veel regen.

Met een graad of 20 is het aangenaam warm, maar door de hoge luchtvochtigheid zal het veel warmer aanvoelen en soms zelfs wat zwoel aandoen als de zon doorbreekt. Dit komt ook doordat we de koude nachten kwijtraken, met minima van een graad of 10. De natuur zal door het warme en vochtige weer in één klap ‘ontploffen’, en boeren zullen blij zijn met de regen. Voor de mensen met hooikoortsklachten worden het juist zware tijden.