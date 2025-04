Zonnige zaterdag, maar de temperatuur schiet alle kanten op

Na een bijna zomerse dag waarin de temperatuur in delen van het land opliep tot boven de 20 graden, wordt het vanaf zaterdag minder warm. De zon blijft wel volop aanwezig, maar de stevige noordoostenwind zorgt voor duidelijk frissere lucht.

In het noorden van het land komt de temperatuur in de middag niet verder dan 14 graden. Op de Wadden blijft het zelfs steken rond de 11 graden. Alleen in het zuiden van Nederland kan het nog een keer aangenaam warm worden met lokaal 20 graden. Daarbij is het droog en zonnig, al kunnen er vooral in het oosten wat dunne sluierwolken te zien zijn. De zon schijnt daar echter wel doorheen.

In de avond en nacht koelt het flink af. In het noordoosten kan het zelfs licht gaan vriezen met temperaturen tot -1 graad. In het zuiden zakt het kwik naar een graad of 3. Aan de kust blijft het iets milder.

Dagen erna

Zondag blijft het zonnig, maar de frisse oostenwind houdt aan. Opnieuw wordt het niet warmer dan 11 tot 15 graden. Ook begin volgende week verandert er weinig: veel zon, overdag zo'n 15 graden en ’s nachts kans op lichte vorst. Pas later in de week neemt de bewolking toe en loopt de temperatuur mogelijk weer op tot ruim boven de 20 graden.