Droog lenteweer houdt aan: wanneer en hoe vaak moet je je tuin sproeien?

Het droog lenteweer houdt ook de komende dagen aan en de laatste regendruppels zijn al een tijd geleden gevallen. Het is verleidelijk om daarom elke dag je tuin te sproeien om je planten goed te onderhouden. Volgens Weeronline is juist het tegendeel waar. Maar wanneer en hoe vaak moet je je tuin sproeien?

Het is onverstandig om midden op de dag met volle zon de sproeiers aan te zetten. Een groot deel van het water verdampt dan snel en zal niet gebruikt worden door de planten. Maar laat op de avond sproeien is ook geen goed idee. Als de planten nat de nacht in gaan, kan er schimmelvorming ontstaan.

Volgens Weeronline zijn de beste tijden om je tuin te sproeien als de zon laag staat. Dus in de vroege ochtend of het begin van de avond. Dan nemen de planten het meeste water op.

Niet iedere dag

Hoe vaak en hoe veel je moet sproeien, hangt af van je grondsoort, je planten en de droogte. Gemiddeld is zo'n 10 tot 15 millimeter een goede hoeveelheid, schrijft Weeronline. Hiervoor moet je je sproeiers ongeveer anderhalf uur aan laten staan.

Daarnaast is het beter voor je tuin om in één keer veel water te geven, dan iedere dag een beetje. Vaak is één of twee keer sproeien in de week voldoende. De sproeiers hoef je dus niet iedere dag aan te zetten. Eenjarige planten of planten in potten of bakken moet je wel dagelijks water geven bij droogte.