Maart was nog nooit zó zonnig en droog

Niet eerder hadden we de zonnebril zó vaak nodig in de eerste lentemaand van het jaar. Met het aantal zonuren van vanmiddag meegerekend, komt de zon gemiddeld over het land uit op 246 uur, tegenover 146 normaal. Het oude record stond op 245,4 zonuren in 2022. Verder viel er volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne slechts 4,6 millimeter regen, terwijl dat normaal 56,3 millimeter is. Het vorige droogterecord stond op 9,3 millimeter in 2022.

De landelijke neerslagmetingen gaan terug tot 1870, en nooit eerder was maart zó kurkdroog als dit jaar. Opvallend is dat het oude record, zowel voor het hoge aantal zonuren als de lage neerslag, pas drie jaar oud was. Dat past in het beeld van de huidige klimaatverandering: het klimaat wordt grilliger. We krijgen zowel vaker extreem droge als extreem natte maanden. Zo was mei 2024 nog recordnat.

Bij het KNMI in De Bilt werd op slechts vier dagen neerslag gemeten, met een totaal van slechts 1 millimeter. In meer dan honderd jaar is dat nog niet eerder voorgekomen. Overigens was het niet overal zó droog. In het Friese Leeuwarden viel 45 millimeter, waarvan 33 millimeter op 23 maart. Dat was een uitschieter.

Nieuw zonrecord

Met landelijk 246 zonuren was het zelfs nog iets zonniger dan in 2022, het vorige recordjaar. Terschelling was dit jaar de zonnigste plek, met maar liefst 273 zonuren. Daarmee werd ook het landelijke record verbroken. In 2022 was Voorschoten het zonnigst met 263,5 zonuren. Eindhoven was deze keer de minst zonnige plek, met ongeveer 224 zonuren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Veel lente- én vorstdagen

In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur in maart op 7,1 graden, tegenover 6,5 normaal. Daarmee was de maand zachter dan gebruikelijk. De gemiddelde maximumtemperatuur bedroeg 13,6 graden, ruim 3 graden boven normaal. 's Nachts was het juist kouder dan gemiddeld: met 1,0 graad lag de minimumtemperatuur 1,5 graden onder normaal. Door het heldere weer kon het overdag flink opwarmen, maar ’s avonds ook sterk afkoelen. Zo vroor het in De Bilt op 13 nachten, terwijl dat normaal 8 keer is. Sinds 2013 vroor het niet zoveel. In Eelde werd zelfs 20 keer vorst gemeten, al staat het record daar op 29 keer in 1969. Op 16 maart was het daar het koudst met -6,7 graden.

Er werden uiteindelijk 12 lentedagen gemeten in De Bilt, waarop de temperatuur 15 graden of hoger was. Normaal zijn dat er slechts vier. Het oude record van 11 lentedagen stamt uit 2014 en 2022. Op 7, 8 en 21 maart sneuvelden in De Bilt datumrecords. Zo werd het op 21 maart maar liefst 21,9 graden, een zeldzaam vroege officiële warme dag. In Maastricht werd het zelfs 22,8 graden.

April gaat verder

Ook al schreeuwen boeren inmiddels om regen, voorlopig blijft het volop lenteweer in Nederland. De eerste dagen van april worden opnieuw zonnig en droog. Donderdag en vrijdag kan de temperatuur in het binnenland oplopen tot 22 graden. April gaat dus verder waar maart mee eindigde.