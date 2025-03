Lenteweer in aantocht met temperaturen tot 20 graden

Maandag begint nog met veel bewolking, maar de zon wint geleidelijk terrein, vooral in het westen van het land. In het oosten kunnen nog wat stapelwolken blijven hangen, maar vergeet ook daar je zonnebril niet: ook daar laat de zon zich steeds vaker zien.

De temperatuur ligt in de ochtend rond de 7 graden, maar door een frisse noordenwind voelt het kouder aan. Maandagmiddag loopt het kwik op tot zo'n 11 tot 13 graden, en in het zuidoosten kan het zelfs ruim 15 graden worden. Overal in Nederland is de kans op zon groot, dus het wordt een redelijk aangename dag.

Veel zon in het vooruitzicht

De komende dagen blijft de zon goed zichtbaar. Dinsdag kan het in de noordelijke helft van het land in de ochtend nog mistig zijn, maar daarna breekt de zon door en wordt het vrijwel overal zonnig. In het oosten kunnen later op de dag wat wolken verschijnen, maar het blijft grotendeels droog.

Woensdag wordt eveneens een zonnige dag, en ook donderdag belooft warm te worden. De temperatuur kan dan oplopen tot gemiddeld 19 graden en in het binnenland is zelfs 20 graden mogelijk. Toch blijven de nachten fris, met lokaal kans op (grond)vorst.

Na vrijdag kouder

Wil je nog genieten van de zon en zachte temperaturen? Doe dat dan de komende dagen. Vanaf vrijdag draait de wind naar het noorden en daalt de temperatuur. Het wordt dan beduidend koeler in het hele land.