Zomertijd is ingegaan: hier moet je de komende tijd extra op letten

De zomertijd is in de nacht van zaterdag op zondag weer ingegaan. Om 02.00 uur is de klok verzet naar 03.00 uur, want in het voor jaar gaat de klok een uur voor uit. Wie denkt dat het enige gevolg van het ingaan van de zomertijd is dat je een uurtje minder kunt slapen, heeft het mis. Er zitten namelijk meer gevolgen aan de zomertijd dan je misschien zult denken.

De zomer- en wintertijd roept al jaren discussie op over nut en noodzaak ervan. In 2018 bleek uit een peiling onder Europeanen dat 84 procent er liever vanaf wil. Over een Europees wetsvoorstel uit hetzelfde jaar om de EU-lidstaten te laten kiezen om alleen de zomer- of de wintertijd aan te houden, is nog geen beslissing genomen.

Overstekend wild

Het ingaan van de zomertijd heeft niet alleen gevolgen voor de nachtrust van mensen. De Jagersvereniging riep eerder deze week op alert te zijn op overstekend wild. Het risico op aanrijdingen met reeën, herten en wilde zwijnen neemt volgens de vereniging in deze tijd "fors toe", omdat automobilisten op andere tijden de weg opgaan en het wild zich daaraan moet aanpassen. Door langzamer te rijden krijgt het wild meer kans een auto te ontwijken, stelt de vereniging.

Onder meer de gemeente Utrechtse Heuvelrug roept op Facebook mensen op de komende maanden extra oplettend te zijn voor dieren op de weg. "De impact van een aanrijding is groot. Houd hier rekening mee en rijd voorzichtig, vooral in het buitengebied." De gemeente waarschuwt dat doorrijden na een aanrijding strafbaar is.

In het laatste weekend van oktober gaat de wintertijd weer in.

Hart van Nederland/ANP