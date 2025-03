Temperatuur in de lift: 'Donderdag kan het zomaar 20 graden worden'

Komende week stijgt de temperatuur iedere dag een beetje. Donderdag kan het op sommige plekken zelfs 20 graden worden.

Vanmiddag komt in het westen en geleidelijk ook het midden van het land de zon al wat tevoorschijn. In het oosten blijft de bewolking nog een tijdje hardnekkig. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. De temperatuur stijgt naar 10 tot 12 graden bij een matige tot krachtige noordwestenwind. Langs de Wadden kan de wind eerst nog hard zijn, windkracht 7.

Vanavond en vannacht is het droog en trekken er wolkenvelden over het land. De meeste opklaringen zijn voor het westen. De temperatuur daalt naar 3 tot 7 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen beginnen we nog met vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag wordt het steeds zonniger vanuit het westen. Het kwik stijgt in het binnenland naar 11 à 15 graden bij een matige wind uit het noorden.

Lente!

De komende week is er veel zon te verwachten en loopt het kwik ook steeds verder op naar ruim 15 graden. Warmste dag van de week is donderdag met gemiddeld 19 graden. In het binnenland kan de 20 graden worden aangetikt. De nachten zijn wel vrij koud en regionaal kan het soms nog tot (grond)vorst komen.

Vanaf vrijdag draait de wind naar het noorden en zal het kwik weer omlaag gaan. Regen van betekenis wordt er niet verwacht.