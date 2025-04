Nu zonnig lenteweer – maar dit zit er eind van de week aan te komen

Het is lenteweer in Nederland, maar niet iedereen profiteert evenveel van de zon. Terwijl het zuiden geniet van aangename temperaturen tot 17 graden, blijft het in het noordelijk kustgebied aanzienlijk frisser met maxima van 10 tot 12 graden. Daar trekken vandaag wolkenvelden over.

De dag begin dinsdag fris, vooral in het noordoosten waar het licht vroor moeten automobilisten eerst krabben voordat ze kunnen gaan rijden. Ook was het lokaal mistig maar die mist is inmiddels grotendeels verdwenen. In het binnenland overheerst de zon met wat sluierwolken, terwijl het aan de noordkust en boven de Wadden bewolkt blijft.

De middag verloopt vrij vriendelijk met zonnige perioden en enkele stapelwolken. In het binnenland kan het oplopen tot een lenteachtige 17 graden. Maar aan de noordkust en op de Wadden blijft het stukken koeler. Daar waait een frisse noordelijke wind die het extra kil doet aanvoelen.

In de avond komen er meer wolken opzetten, eerst in het noorden, later ook in het westen. Elders blijft het grotendeels helder. In de nacht zakt de temperatuur naar 0 tot 5 graden, met name landinwaarts. De wind is dan zwak, waardoor het snel kan afkoelen.

Stijgende temperatuur en kans op regen

De komende dagen blijft het overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Tot en met vrijdag blijft de temperatuur rond de 13 tot 15 graden hangen. Vanaf zaterdag komt er warmere lucht het land in, en stijgt het kwik naar ongeveer 19 graden. Zondag lijkt de kans op een eerste lente-bui toe te nemen.

Beeld: Ton Wesselius, Rijnsaterwoude (Zuid-Holland)