Dit wil je checken vóór je met dit mooie weer gaat kamperen

Klapstoelen naar buiten, tentstokken in de aanslag en gaspitje aan: het kampeerseizoen is losgebarsten. Tijdens de landelijke Open Campingdag dit weekend trokken kampeerliefhebbers massaal naar het veld, en dat was op campings door heel Nederland te merken. Van Limburg tot Friesland en van de Veluwe tot het Twentse Ommen: overal werden kampeerplekken ingericht en haringen de grond in geslagen.

Maar wie zijn camper of caravan na maanden stilstaan weer gebruikt, doet er goed aan om eerst even te controleren of alles nog werkt. Want niets is zo vervelend als op de camping ontdekken dat je gasstel niet werkt of je luchtbed lek is. Hieronder vind je een verzameling van concrete tips om je kampeerervaring soepel te laten verlopen.​

1. Zet je tent thuis al op

Volgens de ANWB is dit de eerste stap die je nooit moet overslaan. Even opzetten in de tuin of op een grasveld voorkomt dat je op de camping ontdekt dat er stokken missen, ritsen kapot zijn of het doek beschimmeld is. Schimmels zijn niet alleen onfris, ze kunnen ook gezondheidsklachten veroorzaken, vooral bij kinderen of mensen met astma.

2. Controleer gasflessen en slangen

Gebruik je gas om te koken of te verwarmen? Controleer dan altijd de gasdrukregelaar en rubberen slang. De ANWB raadt aan deze elke twee jaar te vervangen, ook als ze er nog goed uitzien. Kijk ook naar scheurtjes, droogtescheurtjes en roest op aansluitingen. Dit is een van de meest onderschatte risico’s op de camping.

3. Check je banden én je breekkabel

Voor caravan- en camperbezitters: controleer de bandenspanning én de profieldiepte. Als je voertuig lang stil heeft gestaan, kan er een vlakke kant in de band zitten. Vergeet ook de breekkabel niet: een versleten kabel is levensgevaarlijk bij noodsituaties op de weg.

4. Neem een koolmonoxidemelder mee

Dit apparaatje redt letterlijk levens. Door sommigen wordt het één van de meest vergeten maar meest belangrijke items genoemd. Zeker als je in de voortent kookt of een kachel gebruikt. Koolmonoxide is geurloos en je merkt niets, tot het te laat is.

5. Let op vocht, schimmel en ventilatie

Heb je een camper of caravan? Zet ‘m een paar dagen voor vertrek open om te luchten. Controleer kussens, hoeken en kastjes op vochtplekken of muffe geur. Slechte ventilatie kan leiden tot schimmel, en in het ergste geval tot schimmelsporen in de lucht die schadelijk zijn voor je longen.

6. Pak slim in en voorkom letsel

Je kunt het beste de zware spullen onderin inpakken, dicht bij de as van je caravan. Losse spullen in de auto of camper kunnen bij een noodstop gevaarlijk worden. Ook belangrijk: zorg dat je EHBO-set compleet is én dat je weet waar die ligt. Om niks te vergeten heeft TravelCompass een uitgebreide checklist geschreven met alle spullen die je wellicht mee wilt nemen.

7. Denk aan verlichting en stroom

Werken alle lampen van je caravan of camper? Zijn je stekkers en stroomkabels nog heel, zonder beschadigingen? Gebruik op de camping altijd een kabelhaspel met randaarde en rol ‘m volledig af – een opgerolde kabel kan oververhit raken, wat brandgevaar oplevert.

8. Neem gereedschap én ducttape mee

Een simpele hamer, set schroevendraaiers en een rol ducttape hebben al duizenden kampeerders uit de brand geholpen. Van haringen inslaan tot een loszittende tentstok fixen – wie goed voorbereid is, hoeft op de camping niet te stressen.