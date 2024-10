Politie pakt ruim 300 pro-Palestijnse demonstranten op bij betoging Amsterdam

De politie heeft maandag zo'n 320 mensen aangehouden rondom demonstraties in Amsterdam. Ongeveer driehonderd pro-Palestijnse betogers hielden zich volgens de politie niet aan de voorschriften van de wet openbare manifestaties. Het is nog onduidelijk hoeveel van hen nu nog vastzitten en wanneer ze worden vrijgelaten.

Het ging om een groep actievoerders die zich via de Nieuwezijds Voorburgwal naar de Dam wilden begeven, nadat burgemeester Femke Halsema hun demonstratie had beëindigd. Op de Dam vond op dat moment een herdenking plaats voor de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober vorig jaar. Maar de politie wist dit te voorkomen. De demonstranten werden met bussen naar een plek in Amsterdam-Noord gebracht, waar ze vervolgens zijn vrijgelaten.

De andere ongeveer twintig betogers werden volgens de politie gedurende de dag voor "allerhande feiten" aangehouden als belediging en het afsteken van vuurwerk. Het is onduidelijk hoeveel van hen precies pro-Palestijns zijn. Zij zijn overgebracht naar een cellencomplex, het is onbekend hoeveel van hen nog vastzitten en wanneer ze weer vrij worden gelaten.

'Onacceptabel gedrag'

Halsema benadrukt in een verklaring nogmaals voor het grondrecht om te demonstreren te staan en dat dit ook geldt voor tegendemonstraties. Maar het moet dan wel binnen de kaders en grenzen van de wet gebeuren, anders wordt er ingegrepen. "Helaas is dat vandaag het geval geweest", aldus de burgemeester.

Zij noemt de maandag voorgevallen incidenten als "het moedwillig opzoeken van de confrontatie met andere demonstranten of politie, het blokkeren van trams en het niet opvolgen van de voorschriften van het gezag en aanwijzingen van de politie" van een "geheel andere orde en onacceptabel".

ANP