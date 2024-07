Paleis op de Dam beklad met verf door pro-Palestijnse activisten

Het Paleis op de Dam in Amsterdam is in de nacht van zondag op maandag beklad met rode verf door een groep pro-Palestijnse activisten. Aan de Damkant van het gebouw zitten grote rode vlekken en met gele verf is het woord 'intifada' geschreven, dat verwijst naar Palestijns verzet in de Israëlische bezetting.

De beheerder van het paleis, het Rijksvastgoedbedrijf, laat weten dat het gebouw wordt schoongemaakt en dat er aangifte wordt gedaan. "Dit is vernieling, en dat is een strafbaar feit, dus wij doen aangifte", aldus een woordvoerder.

De actievoerders hebben beelden van de bekladding gedeeld op sociale media. De actiegroep, Palestine Action Amsterdam, meldt daarbij dat de actie uit solidariteit is met het Palestijnse volk en dat deze gericht is aan de Nederlandse regering. Ze maakten het paleis "bloedrood om het bloed van de Palestijnen te symboliseren dat op dit moment door de straten van Gaza stroomt".

'Nederland ondersteunt genocide'

"Dit overbodige gebouw symboliseert het koloniale systeem van onze natiestaat", klinkt het verder. "Nederland ondersteunt actief de genocide, het nederzettingskolonialisme en de bezetting van Palestina."

Een woordvoerder van de politie kan nog niet veel kwijt over de bekladding. "Als er aangifte wordt gedaan, dan gaan wij onderzoek doen."