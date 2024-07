Rotterdams stadhuis beklad met rode verf: 'Kansloze actie'

Het stadhuis van Rotterdam aan de Coolsingel is in de nacht van woensdag op donderdag beklad met rode verf, meldt de politie. Wie achter de bekladding zit, is onbekend en dat wordt nog onderzocht.

De gemeente heeft aangifte gedaan en een reinigingsbedrijf ingeschakeld om de verf te verwijderen, meldt een woordvoerder. Ook de gemeente weet niet wie het stadhuis beklad heeft.

'Kansloze anonieme actie'

Locoburgemeester Robert Simons veroordeelt "deze kansloze anonieme actie" ten zeerste. "Wat willen de daders hiermee zeggen? De politie zet alles op alles om deze daders zo snel mogelijk te pakken. Dit is onacceptabel."

