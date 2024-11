Ajax zonder moeite langs Maccabi Tel Aviv, AZ stunt tegen Fenerbahçe

Ajax is dankzij een simpele 5-0 zege tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv al bijna zeker van de volgende ronde in de Europa League. Ondertussen won AZ in hetzelfde toernooi mede dankzij treffers van twee jonge talenten van Fenerbahçe. Het duel in Alkmaar eindigde in 3-1.

De wedstrijd van de Amsterdammers verliep vlekkelozer dan de aanloop. Pro-Palestina-demonstanten wilden protesteren bij de ArenA, maar dat werd niet toegestaan door burgemeester Femke Halsema. De mobiele eenheid moest verhinderen dat ze toch richting het stadion trokken, zoals te zien in bovenstaande video.

Het elftal van trainer Francesco Farioli had in de Johan Cruijff ArenA weinig moeite met Maccabi Tel Aviv: 5-0. Halverwege was het al 3-0. Spits Brian Brobbey scoorde voor het eerst sinds 29 augustus voor Ajax.

Met 10 punten uit vier duels blijft Ajax bovenin meedoen in het hoofdtoernooi. De Amsterdammers nemen de tweede plaats in en moeten alleen het nog foutloze Lazio voor zich dulden. De eerste acht clubs kwalificeren zich rechtstreeks voor de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 gaan naar de play-offs. Ajax vervolgt het hoofdtoernooi over drie weken met een uitwedstrijd tegen Real Sociedad.

Stunt tegen Turkse topclub

AZ won in Alkmaar knap met 3-1 van het Turkse Fenerbahçe. Invaller Ro-Zangelo Daal opende bij zijn debuut voor AZ de score in de tweede helft. Youssef En-Nesyri maakte gelijk, nadat hij eerder een strafschop had gemist. Invaller Kees Smit, die zijn eerste Europese wedstrijd speelde voor de Alkmaarders, zorgde voor de 2-1. Denso Kasius maakte nog de 3-1.