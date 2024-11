Israël scherpt reisadvies aan voor Amsterdam: 'Laat geen Joodse symbolen zien'

Israëliërs in Amsterdam wordt afgeraden om Israëlische of Joodse symbolen te laten zien als ze op straat komen. Dat staat in een aangescherpt reisadvies van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, waarover The Times of Israel bericht.

Israëli's krijgen daarnaast het advies om zo snel mogelijk naar hun land terug te keren. Het zou volgens het advies mogelijk zijn om veilig naar de luchthaven te reizen, mede dankzij de ondersteuning van Nederlandse veiligheidsdiensten.

'Mensen zijn bang'

Het Nederlandse kabinet heeft aangegeven medewerking te verlenen aan Israël als het besluit vliegtuigen te sturen om supporters van Maccabi Tel Aviv op te halen. Dat bevestigde premier Dick Schoof vanuit Boedapest, waar hij aanwezig is voor een bijeenkomst van Europese regeringsleiders. "Mensen zijn bang en als ze willen terugkeren, moeten we ze helpen," aldus Schoof.

"Wat er vannacht in Amsterdam is gebeurd, is ronduit schandalig en verwerpelijk," zei Schoof, waarbij hij sprak van "antisemitisch geweld". Hij benadrukte dat Joodse medeburgers zich veilig moeten kunnen voelen in Nederland, net als supporters van Joodse voetbalclubs. "In dat opzicht hebben we als Nederland een beschamende vertoning gegeven."

'Nederlanders moeten zich schamen'

De premier vindt dat alle Nederlanders zich hiervoor moeten schamen en dat alles op alles gezet moet worden om de daders op te sporen en te vervolgen. Schoof geeft aan dat hij de zorgen van de Joodse gemeenschap in Amsterdam begrijpt.

Israëliërs die tijdens de onrust van donderdagavond hun paspoort zijn kwijtgeraakt, kunnen bovendien zonder het document op het vliegtuig stappen. Dit heeft de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken, Moshe Arbel, laten weten.

Hart van Nederland/ANP