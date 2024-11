Politieke walging na aanvallen op Israëlische fans, Schoof belt Netanyahu

Premier Dick Schoof heeft contact gehad met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over de "antisemitische aanvallen" die plaatsvonden in Amsterdam rondom de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.

Schoof noemt de aanvallen "volstrekt onacceptabel" en heeft Netanyahu verzekerd dat de daders zullen worden opgespoord en vervolgd. Op X laat Schoof weten dat het inmiddels weer rustig is in de hoofdstad. Hij schrijft de berichtgeving "met afschuw" te hebben gevolgd en zegt "nauw contact te houden met alle betrokkenen".

'Ongelooflijk zieke beelden'

Ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft gereageerd. Ze deelt op X dat ze met walging heeft gekeken naar beelden van geweld tegen Israëlische supporters. "Ongelooflijk zieke beelden van de aanvallen op Joodse Nederlanders en Israëliërs in Mokum," schrijft ze. Yeşilgöz noemt de aanvallen "pure Jodenhaat. Mijn maag draait ervan om".

Partijgenoot Eric van der Burg schrijft dat Amsterdam de vanuit het Jiddisch afkomstige bijnaam Mokum niet meer verdient. "Ik schaam mij diep dat deze nacht in mijn stad heeft plaatsgevonden."

'Jacht op joden'

Geert Wilders deelt op X beelden van de gewelddadigheden en schrijft erbij: "Het lijkt wel een jacht op joden in de straten van Amsterdam." Later reageert hij nogmaals in het Engels en stelt dat de autoriteiten verantwoordelijk zullen worden gehouden "voor hun onvermogen de Israëlische burgers te beschermen."

De PVV-leider noemt het "volstrekt onacceptabel" dat er onvoldoende politiebescherming was om dit geweld te voorkomen en roept op tot het aftreden van de burgemeester Halsema van Amsterdam.

D66-leider Rob Jetten spreekt van een "schande". "Afschuwelijk dat vannacht mensen zijn aangevallen, simpelweg omdat ze Israëlisch zijn. Wat je ook van de oorlog vindt, deze aanvallen op voetbalsupporters zijn een schande", schrijft hij vrijdagochtend op X. Volgens Jetten moeten mensen in Nederland vrij en veilig kunnen zijn: "Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Je blijft met je poten van een ander af. Voor antisemitisme mag geen plek zijn."

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker noemt het op X een "vreselijke nacht" en spreekt van "misselijkmakend geweld" en "antisemitisme in de straten van onze hoofdstad". CDA-Kamerlid Derk Boswijk schrijft dat de daders "als beesten tekeer zijn gegaan" en pleit voor een spoedig debat over de gebeurtenissen. SGP-leider Chris Stoffer noemt de beelden uit Amsterdam "verschrikkelijk" en "ongelooflijk".

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP