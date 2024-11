Driehoek over geweld tegen Israëlische supporters: 'Alle grenzen te buiten'

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en hoofdofficier van justitie) heeft gereageerd op het geweld in de stad na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in de nacht van donderdag op vrijdag. "Deze uitbarsting van geweld richting Israëlische supporters gaat alle grenzen te buiten en is op geen enkele manier te verdedigen", luidt het bericht. Burgemeester Femke Halsema meldt op Instagram dat er verschillende Israëlische supporters gewond zijn geraakt door de aanvallen.

Volgens de verklaring van de driehoek zijn supporters op meerdere plekken in de stad belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld. De Mobiele Eenheid heeft diverse keren moeten ingrijpen om de Israëlische supporters te beschermen en hen te begeleiden naar hun hotels. Ondanks de massale politie-inzet zijn er toch gewonden gevallen. De driehoek is bezig om de omvang van de incidenten, het aantal slachtoffers en de verrichte aanhoudingen in kaart te brengen.

Ernstige zorgen

Er gaan al sinds donderdagnacht berichten rond dat het in de hoofdstad flink mis is gegaan, en er circuleren ook beelden van de incidenten. Tot nu toe gaven de politie en gemeente echter weinig details over de gebeurtenissen prijs.

De driehoek geeft aan in nauw contact te staan met de Nederlandse regering, de Israëlische ambassade en de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Volgens de driehoek maakt de Joodse gemeenschap in de hoofdstad zich ernstige zorgen over de situatie.

Extra agenten ingezet

Slachtoffers worden opgeroepen zich bij de politie te melden en aangifte te doen. "Zowel Israëlische bezoekers als de Joodse gemeenschap moeten zich veilig kunnen voelen in Amsterdam," benadrukt de driehoek. De komende dagen zet de politie extra agenten in om "de situatie te monitoren en te beheersen." Daarnaast is er extra beveiliging ingesteld bij Joodse instellingen en objecten.

Tijdens een persconferentie om 12.00 uur in het Amsterdamse stadhuis maakt de driehoek aanvullende maatregelen bekend.

Hart van Nederland/ANP