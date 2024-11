Van Weel over aanval op Israëliërs: 'Daders worden opgespoord en gestraft'

De daders van het geweld in Amsterdam tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv zullen worden opgespoord en gestraft, zegt justitieminister David van Weel. "We moeten ons doodschamen", vindt de bewindsman.

Van Weel wil er niet op vooruitlopen of hij eraan denkt om het snelrecht toe te passen als de verdachten in beeld komen. "Zover zijn we nog niet."

Israëlische minister naar Nederland

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar reist naar aanleiding van de gebeurtenissen naar Nederland en zal door Van Weel worden ontvangen. "Ik zal hem ontvangen namens het kabinet en hem vertellen wat we hebben gedaan om die supporters veilig te houden", aldus de minister.

De bewindsman is in "doorlopend contact" met de Israëlische ambassadeur en heeft hem vannacht rond 04.00 uur gesproken. "Die kregen heel veel telefoontjes van mensen in nood, van bezorgde, angstige supporters."

Compleet beeld

De minister probeert "een compleet beeld" te krijgen van wat er precies is gebeurd. "Weten we waar iedereen is, hoeveel gewonden zijn er gevallen en is iedereen veilig?" Een andere prioriteit van de bewindsman is om ervoor te zorgen dat de Israëliërs die nog in Nederland verblijven veilig zijn. Sinds vannacht heeft Van Weel doorlopend contact met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. "En op alle verschillende niveaus laten we ons informeren over de stand van zaken daar."

Hit-en-run

Er werd volgens de minister al rekening mee gehouden dat er ongeregeldheden konden ontstaan rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Uit voorzorg werden bijvoorbeeld demonstraties verplaatst naar andere locaties. "Dus er is heel veel gedaan. En toch is dit gebeurd." "Wat er vannacht is gebeurd: hit-en-run-incidenten door barbaren op scooters die op jacht gingen naar Joden. Dat is voor de politie heel moeilijk, om op alle plekken overal te zijn. En tegen de tijd dat ze daarop reageren, waren de daders meestal weer gevlogen." Ook achteraf bezien vindt de minister dat de wedstrijd niet moest worden afgelast om de mogelijke risico's. "Dat is dan weer buigen voor intimidatie. Dat gaan we niet doen."

ANP