Politie veegt Dam leeg: tientallen aanhoudingen, noodverordening verlengd

De gemeente Amsterdam heeft zondagmiddag de noodverordening verlengd tot donderdagochtend 14 november. Dit besluit werd genomen door de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie), meldt de gemeente, waar een illegaal protest aan de gang was.

Sinds vrijdagavond om 19.00 uur geldt de noodverordening in Amsterdam. Deze maatregel werd ingesteld na gewelddadigheden in de nacht van donderdag op vrijdag, na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. Daarbij werden supporters van de Israëlische club aangevallen en mishandeld.

Honderden afgevoerd

De politie voerde zondagmiddag charges uit op de Dam in Amsterdam om pro-Palestijnse demonstranten te verwijderen, zoals te zien is in de video boven dit artikel. Activist Frank van der Linde had zondagmiddag nog een kort geding aangespannen om te mogen demonstreren. Hoewel het verzoek door de rechter werd afgewezen, was hij wel aanwezig op de Dam.

Na charges werden de betogers verdreven richting de Nieuwendijk. In totaal zijn ruim vijftig aanhoudingen verricht, meldt de politie. "Ook zijn 340 mensen in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) verplaatst", aldus de politie in een verklaring.