Dit weten we over de aanvallen op Israëlische supporters in Amsterdam

Hoewel de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv rustig verliep, ging het na elf uur 's avonds toch goed mis in Amsterdam donderdag. Op verschillende plekken in de stad worden Israëlische supporters in elkaar geslagen. Ondanks de omvangrijke politie-inzet en hoewel er rekening werd gehouden met politieke spanningen. Hoe kon het zo misgaan?

Die spanning werd de nacht voor de wedstrijd, van woensdag op donderdag, al aangewakkerd. Maccabi-supporters rukken een Palestijnse vlag van een gevel, steken een vlag in brand op de Dam en vernielen een taxi, aldus de politie. Daarna verschijnt er een oproep aan taxichauffeurs om zich te mobiliseren en een groep chauffeurs gaat richting het Holland Casino. Daar bevinden zich op dat moment vierhonderd Israëlische supporters.

Die nacht loopt het relatief rustig af. De politie weet de supporters veilig naar buiten te begeleiden en met bussen een confrontatie te voorkomen. Wel zijn er kleine opstootjes tussen de taxichauffeurs en de Maccabi-supporters, maar de nacht verloopt verder zonder grote incidenten.

Leuzen op de Dam

Dat is de volgende dag anders. Om 13.00 uur 's middags verzamelden Maccabi-supporters zich al bij het Nationaal Monument op de Dam. Op sociale media gaan beelden rond fans in Maccabi-kleuren die leuzen scanderen. Volgens het Amsterdamse BIJ1-raadslid Jazie Veldhuyzen, die de teksten zou hebben laten vertalen door iemand die Hebreeuws spreekt, zongen ze dat het Israëlische leger moest winnen en "fuck de Arabieren". Ook zou in het lied zijn geroepen dat er geen scholen meer in Gaza zijn, "omdat er geen kinderen meer over zijn".

Tegenstanders komen op de supportersschare af en dat leidde tot vechtpartijen, zwaar vuurwerk en 'hit and run-acties' (waarbij iemand in elkaar wordt geslagen en de daders daarna vluchten). De politie wist de groepen uit elkaar te krijgen en verder verliep de fanwalk naar de Arena, de wedstrijd en de uitstroom na de wedstrijd goed.

'Wees daar strijders'

Volgens RTL Nieuws werd tijdens de wedstrijd via Telegram en Snapchat opgeroepen om Israëlische voetbalfans aan te vallen. "Tussen 4 en 6 bij centraal moeten ze metro pakken. Daar komen ze bij de Arena. Daar gaan 300 Israëliërs zijn zio's (zionisten, red.). Wees daar strijders. Kom met hele groepen. We laten zien dat we niet bang zijn", leest een van de oproepen.

En ergens na 23.00 uur ontstonden in de binnenstad problemen. Relschoppers, zoals de politie ze noemt, doen meerdere 'hit and run-acties'. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe mensen om hun paspoort wordt gevraagd om waarschijnlijk te checken of iemand uit Israël komt. Meerdere Israëlische voetbalfans worden ernstig mishandeld.

Gewonden

Tijdens deze persconferentie vertelt de politie dat het moeilijk is om op te treden tegen dit soort 'flitsmomenten' verspreid door de stad, ondanks de grote politie-aanwezigheid in de stad. Daarom besloten agenten om een groep Maccabi-supporters bij elkaar te verzamelen om ze zo makkelijker te kunnen beschermen. Zij zijn met bussen naar hotels gebracht.

Bij het geweld raakten volgens de politie zeker twintig tot dertig Israëliërs lichtgewond. Daarnaast moesten vijf mensen naar het ziekenhuis, maar zij zijn inmiddels ontslagen.