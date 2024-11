Heel Amsterdam bestempeld als veiligheidsrisicogebied, dit weekend demonstratieverbod

De gemeente en de politie nemen in Amsterdam meerdere maatregelen om de rust en veiligheid in de stad komend weekend te bewaken. De hele stad is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat mensen preventief gefouilleerd kunnen worden. Ook geldt er dit weekend een demonstratieverbod. Dat maakte burgemeester Femke Halsema vrijdagmiddag bekend tijdens de persconferentie.

Daarnaast is er extra politie-inzet en wordt er extra aandacht besteed, ook vanuit de Koninklijke Marechaussee, aan de beveiliging van "kwetsbare objecten en instellingen". Er geldt tevens een verbod op gezichtsbedekkende kleding en op voorwerpen die de openbare orde kunnen verstoren.

Gitzwarte nacht

Burgemeester Femke Halsema liet tijdens de persconferentie duidelijk merken hoe kwaad ze was. "Amsterdam kijkt terug op een gitzwarte nacht en ook vandaag is het nog donker," begon ze de persconferentie. "Jongens op scooters gingen kriskras door de stad, vluchtend voor de politie. Dat dit in Amsterdam gebeurt is ondraaglijk en onverteerbaar," zei ze. "Onze stad is diep beschadigd, ons joodse leven en cultuur zijn bedreigd."

"De oorlog in het Midden-Oosten bedreigt nu ook onze stad," vervolgde Halsema. "Ik ben woedend en spreek dit namens het stadsbestuur en de driehoek in de meest krachtige bewoordingen uit. Er heerst angst, ontzetting, woede, ongeloof. De driehoek zet alles op alles voor de veiligheid van Joods Amsterdam."

1:06 Dit is wat we nu weten over de verdachten van geweld tegen Israëli's in Amsterdam

Hart van Nederland/ANP