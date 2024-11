Politie verdrijft en arresteert alle demonstranten op Dam

De politie gaat over tot de arrestatie van alle overgebleven demonstranten op de Dam in Amsterdam en naastgelegen straten. Na charges werden pro-Palestinabetogers verdreven naar onder meer de Nieuwendijk. Arrestanten worden in politiebusjes en grotere bussen weggevoerd.

In de gemeente is een noodverordening van kracht sinds de ongeregeldheden na de wedstrijd Ajax-Maccabi, waarbij onder meer Israëlische mensen werden aangevallen. Ondanks een verbod op demonstreren, zijn zondag honderden betogers samengekomen.

Op sociale media werd al meerdere dagen opgeroepen om zondag om 14.00 uur op de Dam te gaan demonstreren, tegen de 'framing van de gebeurtenissen op 7 november als antisemitische aanvallen'. Activist Frank van der Linde spande zondag nog een kort geding aan om een demonstratie mogelijk te maken, maar de rechter ging daar niet aan mee.

Enkele mensen met borden zijn meegenomen door de politie, maar op de Dam staan inmiddels honderden betogers die "Free Palestine" en "shame on you" roepen. De politie roept mensen op te vertrekken in de richting van het Centraal Station. "Anders wordt u aangehouden, geweld kan worden gebruikt", waarschuwt de politie de aanwezigen. Met schilden en wapenstokken voeren agenten charges uit om mensen te verdrijven. Een bus is gearriveerd om arrestanten in mee te nemen.

Een van de demonstranten zegt gezien te hebben dat een groep van zo'n honderd mensen omsingeld werd door de politie. Ook zag hij dat sommige mensen met wapenstokken werd geslagen.

In Amsterdam-Zuidoost heeft de politie donderdagavond een groep pro-Palestijnse betogers tegengehouden bij winkelcentrum Amsterdamse Poort, zo is te zien in de video boven dit artikel.