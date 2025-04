Deze voetbalclub verloot een Ferrari om nieuw clubhuis te kunnen bouwen

Een tweedehands Ferrari F430 winnen met een lot van tien euro? Bij voetbalclub SV Borger is het vanaf nu mogelijk. De Drentse vereniging moet zelf drie ton ophoesten voor de bouw van een nieuw clubhuis en hoopt dat met een opvallende loterij voor elkaar te krijgen.

Met toenemende zorgen over de financiële situatie bij veel voetbalverenigingen worden soms de gekste ideeën bedacht om extra inkomsten te genereren. "We willen met deze loting een grote doelgroep bereiken", vertelt initiatiefnemer Arne Joling.

Zaterdag 22 maart ging de loting van start, met loten voor 10 euro per stuk. Iedereen kan daaraan meedoen. "Technisch gezien zou je in Australië ook loten kunnen kopen", legt Joling uit. Voor een grote hoofdprijs is de club lang op zoek geweest. Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen bij een tweedehandse Ferrari F430, ter waarde van 100.000 euro. Met hulp van een investeerder is de auto aangeschaft.

De trekking van de rode sportwagen staat op 22 september gepland. Daarnaast zijn er ook tussentrekkingen. Zo zal de derde prijs, een elektrische fiets, op 9 mei worden verloot en de tweede prijs, een motorfiets, op 1 juli. "Met één lot kan je meedoen met alle drie de rondes", vertelt Joling. "Wel is het zo dat zodra je een prijs hebt gewonnen, dan vervalt je lot."

Evenementen

Eind november is de oplevering van de plannen van het clubhuis. Voor die tijd zou het bedrag van 300.000 euro vanuit de club betaald moeten worden. Joling heeft er vertrouwen in. "Ik ben altijd positief gestemd. Ik ga ervanuit dat het gaat lukken."

Elke zaterdag is de Ferrari te bewonderen op de club. Ook staan er evenementen op de planning. Zo zijn ze zondag met de auto te zien op het circuit van Zandvoort.

Bezuinigingen op sportverenigingen

De actie komt niet uit de lucht vallen. Uit cijfers van het Register voor Verenigingsbestuurders blijkt dat meer dan de helft van de sportverenigingen zich zorgen maakt over hun toekomst. "De situatie wordt erger en erger", waarschuwt Daniël Klijn van het RVVB. "Sport is geen wettelijke taak, daarom wordt er nu ook al op bezuinigd. Maar voor verenigingen is het onmogelijk om staande te blijven zonder hulp van de gemeente. Ik verwacht dat 2026 een sportief rampjaar gaat worden".