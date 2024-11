Einde van Nederland sportland? Veel verenigingen op omvallen door verlies subsidies

Sportverenigingen in Nederland staan onder enorme financiële druk. Onder andere door stijgende kosten en het wegvallen van subsidies dreigen steeds meer verenigingen kopje onder te gaan. Volgens het Register voor Verenigingsbestuurders maakt meer dan de helft van de clubs zich ernstige zorgen over hun voortbestaan.

De situatie is zorgwekkend. Veel verenigingen zien hun financiën verslechteren door inflatie en bezuinigingen, zowel lokaal als nationaal. Het is een probleem dat veel clubs dwingt om de contributie te verhogen, maar het blijft de vraag of dat voldoende is om het hoofd boven water te houden.

Volgens Daniel Klijn van het Register voor Verenigingsbestuurders is de tijd bijna om: "Het is 1 over twaalf. Zonder structurele steun gaan er veel verenigingen verdwijnen." Volgens Klijn hebben sportverenigingen te maken met een complexe combinatie van problemen. "De kosten stijgen sneller dan de inkomsten, en gemeenten bezuinigen structureel op sport. Het is een vicieuze cirkel die de toekomst van veel clubs bedreigt. De steun die er nu is, dekt lang niet genoeg, en als dit zo doorgaat, zullen veel kleinere verenigingen de strijd verliezen," aldus Klijn.