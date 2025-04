Kinderen met ernstige, zeldzame ziektes racen in sportauto's

Tientallen ernstig zieke of kwetsbare kinderen kregen zaterdagmiddag een dag om nooit te vergeten tijdens de tiende editie van Kids and Cars in Alblasserdam. In meer dan zestig glimmende sportwagens, van Ferrari's tot Lamborghini’s, mochten ze als bijrijder mee toeren door de regio.

Het jaarlijkse evenement is speciaal bedoeld voor kinderen die normaal gesproken niet zomaar een uitje als dit kunnen meemaken, bijvoorbeeld vanwege kanker, autisme of een lastige thuissituatie. "Een lach op hun gezicht, daar doen we het voor," zegt organisator Carlo Fok.

De kleurrijke stoet reed van Alblasserdam via Bleskensgraaf en Sliedrecht naar Papendrecht, waar het publiek de kinderen en bestuurders enthousiast toejuichte. De ronkende motoren en open deuren trokken volop bekijks.

Naast het bezorgen van een mooie dag, wordt er met het evenement ook geld ingezameld. De opbrengst gaat dit jaar naar Stichting Vlinderkind, die zich inzet voor kinderen met de zeldzame en pijnlijke huidziekte EB, en naar Stichting Ambulance Wens.