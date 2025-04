Politie pakt meer dan 500 XR-demonstranten op in Den Haag

De politie heeft zaterdag meer dan 500 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden tijdens een grootschalige blokkade van de A12 en omliggende wegen in Den Haag. Dat meldt de politie in een persverklaring. De demonstratie, die vooraf verboden was door de burgemeester, leidde tot ernstige verkeershinder in en rond de stad.

Volgens de politie was sprake van een ontwrichtende blokkade. Honderden mensen blokkeerden de Utrechtsebaan (A12) en meerdere kruispunten. Het verkeer in en uit Den Haag kwam hierdoor ernstig vast te zitten. In opdracht van de burgemeester werd de blokkade met grote politie-inzet beëindigd. Demonstreren was uitsluitend toegestaan aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Van de ruim 500 aanhoudingen betrof het merendeel actievoerders die niet wilden vertrekken. Zij werden opgepakt voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) en na aanhouding direct weer vrijgelaten. Dertien mensen werden aangehouden voor strafbare feiten zoals belemmering, verzet tegen de politie en het gebruik van busjes om het verkeer te blokkeren.

Ook werden 27 activisten opgepakt die vooropgingen bij het blokkeren van de wegen. Zij worden gehoord op het hoofdbureau van politie.

Bestelbusje

Bij het protest ontstond ook ophef toen een bestelbusje langzaam door een groep demonstranten reed. De actievoerders stonden op de weg toen de auto hen op lage snelheid passeerde. Volgens de politie probeerden activisten een portier te openen, en moest de inzittende dit voorkomen.