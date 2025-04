Tijdens de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) zaterdag is er een incident geweest met een bestelbusje dat door een menigte betogers reed. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

In de video hierboven is de demonstratie van Extinction Rebellion te zien. De beelden van het incident met het busje zie je in de video hieronder.

Op beelden hieronder is te zien hoe het voertuig rustig maar vastberaden door een lijn van demonstranten manoeuvreert. Volgens de politie werd bij het incident een deur van het busje bekrast en probeerden activisten een portier te openen, dat door de passagier van binnenuit werd tegengehouden.

1:23 Busje rijdt door menigte betogers XR tijdens demonstratie

Er raakte niemand gewond en er zijn in verband met dit incident geen aanhoudingen verricht. Voor de actie waarbij de A12 werd geblokkeerd zijn zaterdag in totaal 500 mensen aangehouden. De bestuurder van het bestelbusje heeft inmiddels een verklaring afgelegd bij de politie. Wat daarin is verklaard, is vooralsnog niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of de politie verdere stappen onderneemt naar aanleiding van het voorval.

XR kritisch

Op X reageert XR verbolgen op de "levensgevaarlijke actie" van de bestuurder. De organisatie stelt dat "mensen denken dat ze dit soort acties mogen uithalen" door uitspraken van onder meer "VVD'er Van den Berg, die XR een terroristische organisatie noemde".

In maart stelde het raadslid van de VVD in de gemeente Haarlemmermeer dat sommige acties van XR "tegen terroristische acties aanzitten".

XR uitte zaterdag ook kritiek op de politie. In een bericht op X betichtten de activisten de politie van "intimidatie". Zo zouden agenten willekeurige voorbijgangers hebben geduwd, mensen uit een supportdemonstratie hebben gearresteerd, "die dus op de openbare weg staan en niet in de blokkade" en ermee hebben gedreigd het verkeer "gewoon door te laten rijden" ondanks de blokkades.

De politie kon niet direct reageren op de kritiek, maar stelde in een reactie ernaar te gaan kijken.

Hart van Nederland/ANP