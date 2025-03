Muziekmakende XR-activisten blokkeren weg bij Rotterdamse haven

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben zaterdag de Botlekweg richting de Rotterdamse havens geblokkeerd. De demonstranten versperren de weg ter hoogte van de Welplaatweg, waardoor verkeer richting de Esso-raffinaderij en chemiebedrijf AkzoNobel stil komt te staan.

Op beelden is te zien hoe de betogers gewapend met spandoeken, borden en muziekinstrumenten de weg proberen te versperren. De actie leidt tot gespannen situaties. Meerdere vrachtwagens en personenauto’s proberen door de blokkade heen te breken. Bestuurders laten hun frustratie duidelijk blijken en sommige chauffeurs rijden voorzichtig tegen de groep aan in een poging door te kunnen.

De politie is aanwezig en spreekt bestuurders aan om de situatie niet verder te laten escaleren. Toch weet één auto via de berm de blokkade te ontwijken en zijn weg te vervolgen.

Extinction Rebellion staat bekend om radicale protestacties tegen klimaatverandering en focust zich regelmatig op de fossiele industrie. Dit protest lijkt gericht tegen de industrie in het Botlekgebied, waar grote bedrijven als Esso en AkzoNobel gevestigd zijn.

Het is niet duidelijk hoelang de blokkade zal duren en of er arrestaties worden verricht. De politie houdt de situatie nauwlettend in de gaten.