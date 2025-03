Klimaatactivisten opgepakt op Schiphol na protest tegen KLM

Op Schiphol zijn zaterdag tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) aangehouden omdat ze buiten de aangewezen demonstratieplek protesteerden. XR voerde actie tegen het Flying Blue-programma van KLM.

De demonstranten mochten protesteren op het Jan Dellaertplein, maar verplaatsten zich naar Vertrekhal 2, waar demonstreren niet is toegestaan. De Koninklijke Marechaussee heeft tot dusver 38 activisten aangehouden en per bus van de luchthaven afgevoerd naar een onbekende locatie. De klimaatactie is nog gaande.

Kritiek op frequent flyer-programma

Flying Blue beloont passagiers met punten voor hun vluchten, die kunnen worden ingewisseld voor kortingen of upgrades. Volgens XR draagt dit systeem bij aan klimaatverandering.

"De wetenschap is duidelijk: veelvliegen zorgt ervoor dat de opwarming van de aarde ver boven de 2 graden uitkomt. Programma’s zoals Flying Blue belonen dit gedrag en zijn een symbool van een industrie die de klimaatcrisis negeert", aldus de actiegroep.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Klimaatimpact op vrouwen

XR koos Internationale Vrouwendag voor het protest omdat de klimaatcrisis volgens hen vrouwen wereldwijd onevenredig hard treft. De groep stelt dat vrouwen 14 keer meer kans hebben om te overlijden door klimaatverandering en dat vier op de vijf klimaatvluchtelingen vrouw is.

Oorzaken zouden onder andere zijn dat vrouwen minder snel worden gewaarschuwd voor natuurrampen en dat ze door droogte verder moeten lopen voor water, wat het risico op (seksueel) geweld vergroot.

ANP