Noodverordening op Schiphol afgegeven vanwege 'high risk-acties'

De gemeente Haarlemmermeer heeft voor dit weekend een noodverordening afgegeven op Schiphol in verband met een aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion (XR) zaterdag. Volgens de gemeente zouden er "high risk-acties" op de planning staan en is er vrees voor het ontstaan van "ernstige wanordelijkheden".

Activisten van Extinction Rebellion demonstreren vaker op vliegvelden, zo is te zien in bovenstaande video.

De verordening geldt vanaf vrijdag 18.00 uur tot zondag 15 december 00.00 uur. Het is dan niet toegestaan om binnen een afstand van 2 meter van sloten en hekken rondom de luchthaven te komen. "Wie zich daar wel bevindt, is in overtreding", aldus de gemeente.

Flying Blue-programma

XR is tegen de vervuiling door de luchtvaartsector en protesteert zaterdag van 12.00 uur tot 15.00 uur tegen Schiphol en KLM. Greenpeace ondersteunt de actie. XR roept onder meer de luchtvaartmaatschappij op om te stoppen met het Flying Blue-programma, waarmee punten kunnen worden gespaard voor korting op vliegtickets.

In de overweging om een noodverordening in te stellen verwijst de gemeente naar eerdere protesten van de klimaatorganisaties op Schiphol in 2019 en 2022. Daarbij is "een groot aantal overtredingen en misdrijven gepleegd en de openbare orde en de veiligheid op Schiphol ernstig verstoord", aldus de gemeente.