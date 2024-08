Extinction Rebellion blokkeert opnieuw cruiseschip bij IJmuiden

Demonstranten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion blokkeren zondagochtend opnieuw de sluizen bij IJmuiden. Op een livestream is te zien dat een paar mensen zich hebben vastgemaakt aan de deuren van de sluis, en zo de doorgang van een cruiseschip tegenhouden.

Een woordvoerder van het havenbedrijf van Amsterdam bevestigt dat de activisten op twee sluizen zitten: de Noordersluis en de Zeesluis IJmuiden. Daarmee wordt de doorvaart geblokkeerd van het schip Serenade of the Seas, dat onderweg was naar Amsterdam.

Niet duidelijk of er wordt ingegrepen

Verder ligt er een olietanker in de Noordersluis die momenteel niet kan doorvaren. "We zijn nog in overleg wat er met de schepen gaat gebeuren", aldus de woordvoerder. Volgens de actiegroep wordt ook de doorgang van twee andere cruiseschepen, Ambition en Amera, belemmerd. De woordvoerder van het havenbedrijf meldt echter dat deze in de IJmondhaven liggen en dat dat sowieso al hun eindbestemming was.

Het is nog niet duidelijk of er ingegrepen gaat worden. De gemeente Velsen was zondagochtend vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Vastgeketend en vastgelijmd

Vorig weekend blokkeerde de klimaatactiegroep ook al cruiseschepen bij de sluizen van IJmuiden. In de nacht van vrijdag op zaterdag hadden actievoerders zich vastgeketend en vastgelijmd. De politie greep toen niet in en de activisten vertrokken uit zichzelf.

Bij de tweede actie, vorige week zondag, werd er wel ingegrepen. De politie verwijderde toen na een paar uur de activisten, waarna een geblokkeerd cruiseschip de weg naar Amsterdam kon voortzetten.

De actiegroep zegt met zijn actie op te roepen "tot een onmiddellijke beëindiging van de cruise-industrie vanwege de urgente en snel escalerende klimaat- en ecologische crisis".