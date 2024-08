Politie gaat niet ingrijpen bij klimaatmars Extinction Rebellion

De politie zal niet ingrijpen tijdens de klimaatmars van Extinction Rebellion, die van 8 tot en met 14 september wordt gehouden. De mars eindigt in een blokkade van de A12 in Den Haag. Dit besluit is onderdeel van de politieacties rond het vroegpensioen, zo maakten de politiebonden vrijdag bekend.

De politie zal wel aanwezig zijn om de veiligheid van de deelnemers en andere weggebruikers te waarborgen. Tijdens de afsluitende blokkade leggen de agenten echter het werk neer. Extinction Rebellion-activisten willen op de A12 blijven totdat de fossiele subsidies zijn afgeschaft. Bij eerdere acties werden demonstranten door de politie verwijderd, maar dat lijkt nu niet te gebeuren.

Lees ook: Extinction Rebellion blokkeert opnieuw cruiseschip bij IJmuiden

Nieuwste stap

Deze politieactie is de nieuwste stap in een reeks acties voor een nieuwe vroegpensioenregeling. Sinds het voorjaar voeren de bonden actie, met onder andere werkonderbrekingen en de tijdelijke sluiting van politiebureaus. Ook leidde dit tot het afgelasten van de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax vanwege politieafwezigheid.

De gemeente Den Haag heeft haar zorgen geuit over het politieprotest, maar wacht nog op verdere duidelijkheid. Volgens een woordvoerster van de Haagse burgemeester Jan van Zanen hebben de bonden wel "het recht om actie te voeren". Er zal dan ook overleg worden gevoerd in de lokale driehoek.

Hart van Nederland/ANP