Zwemmende demonstranten blokkeren boot tijdens Canal Parade

Zo'n tien activisten van Extinction Rebellion Justice Now protesteerden zaterdagmiddag in en bij de Amsterdamse gracht ter hoogte van de Plantage Middenlaan. De groep wilde de boot van Booking.com hinderen tijdens de Canal Parade. Dit bedrijf profiteert volgens hen van de onderdrukking en bezetting bij de Westelijke Jordaan Oever.

Een deel van de groep stond op een brug met een banner en een ander deel sprong in het water en hield een spandoek omhoog waarop stond 'Stop profiting from war crimes'. "Booking.com heeft nog steeds op hun website accommodaties staan uit de bezette gebieden bij de Westelijke Jordaan Oever", vertelt Maria, woordvoerder van Extinction Rebellion Justice Now, tegen Hart van Nederland.

Volgens haar zijn die bezettingen daar sinds kort illegaal: "Dat is laatst besloten door het Internationaal Gerechtshof. Daarnaast is een groep van mensenorganisaties een aantal maanden geleden een rechtszaak begonnen tegen Booking.com om ervoor te zorgen dat het bedrijf niet meer kan profiteren van accommodaties in die gebieden."

Boodschap van actie

Extinction Rebellion Justice Now wil een duidelijke boodschap afgeven met deze actie: "Het is schandalig dat een bedrijf dat profiteert van onderdrukking en bezetting, de hoofdsponsor is van de Canal Parade."

Volgens de woordvoerder duurde de blokkade niet lang: "Ik denk vijf of tien minuten. De organisatie heeft het spandoek in beslag gekomen. Wij zijn er toen uitgeklommen, omdat wij de andere boten niet wilden blokkeren."

Gemeente Amsterdam en Extinction Rebellion Justice Now bevestigen aan Hart van Nederland dat er geen aanhoudingen zijn verricht.